"Ağac bar verəndə başını aşağı əyər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Lider Tv-nin icraçı direktor müavini Lamiyə Ələkbərova işində ona mane olmaq istəyənlər haqda "İnstaqram" səhifəsində yazıb:

"Biz tamaşaçının qarşısında baş əyməyi bacarmalıyıq. Zəhmətkeş insanların zəhməti heç vaxt yerdə qalmaz. Ayağımın altını qazanlar sizi lap çoxdan tanıyıram. Biraz yerə, biraz göyə baxın, yadınıza düşürmü etdikləriniz?".

Dilarə Zamanova / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.