Avropa İttifaqı Şengen vizasının dizaynının dəyişdirilməsi ilıə bağlı qərar qəbul edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu addım saxta vizaların hazırlanmasının qarşısının alınması üçün atılır.

Məlumatda qeyd olunur ki, 20 illik dövr ərzində saxta Şengen vizaları ilə əlaqədar bir neçə insident yaşanıb.

Yeni qərarın iyul ayında imzalanacağı gözlənilir.

Milli.Az

