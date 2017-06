“Bank VTB” bu il Rusiyada 80 bankın bağlanacağını proqnozlaşdırır

Bakı. 20 iyun. REPORT.AZ/ “Bank VTB” ASC (Rusiya) ölkənin bank sektorunda təmizləmənin davam edəcəyini proqnozlaşdırır.

“Report” rus mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Bankın rəhbəri Andrey Kostin çıxış edib.

Onun fikrincə, Rusiya Bankı (Mərkəzi Bank) bu il kapital çatışmazlığı problemi yaşayan təxminən 80 bankın lisenziyasını ləğv edəcək.

“Ümumilikdə biz bank sektorunda vəziyyətin yaxşılaşdığını müşahidə edirik. Bu baxındam mən Rusiya Bankının siyasətini dəstəkləyirəm”, - deyə o, qeyd edib.



