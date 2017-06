Mobil rabitə istifadəçilərinin sayı 5 milyard nəfəri ötüb

“GSM” Assosiasiyasının “GSMA Intelligence” tədqiqat bölməsi dünyada mobil rabitə istifadəçilərinin sayının 5 milyard nəfəri ötməsini açıqlayıb.



“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “ITCua” resursuna istinadən yazır ki, layihənin saytında mobil bağlantıların, eləcə də unikal abunəçilərin sayının hesablanması aparılır. Məlumatların mobil statistika və proqnozların geniş məlumat bazasına əsaslanması qeyd olunur.



“GSMA” statistikasına görə, mobil rabitə istifadəçilərinin sayının 1 milyardı ötdüyü 2003-cü ildən hər növbəti 1 milyard 3-4 ildən sonra qoşulub.



Nizam Nuriyev







