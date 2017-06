Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı bıçaqlandı

Türkiyənin Uşak şəhərində təhsil alan azərbaycanlı bıçaqlanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Uşak Universitetində təhsil alan 21 yaşlı Royal Cumayev mübahisə zəminində tələbə yoldaşı və həmvətəni olduğu deyilən O.S. tərəfindən küçədə bıçaqlanıb.

Sinəsindən bıçaq yarası alan R.Cumayev yaxınlıqdakı insanların köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Xəstəxanada əməliyyat olunan tələbənin vəziyyətinin hazırda orta olduğu bildirilir.

R.Cumayevə zərər yetirən tələbə yoldaşı saxlanılıb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.