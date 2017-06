"Gənclik Mall"da HƏYƏCANLI ANLAR: insanlar təxliyə edildi - FOTO

Bu gün saat 17 radələrində “Gənclik Mall" ticarət mərkəzindən insanlar təxliyə olunublar. Ticarət mərkəzindəki sakinlərin sözlərinə görə, qəfildən elektrik enerjisi kəsilib və insanlara binadan çıxmaq xəbərdarlığı edilib.

“Gənclik Mall" ticarət mərkəzinin ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin nümayəndəsi Nuranə İsgəndərova Publika.az-a açıqlamasında problemin elektrik kəsintisindən qaynaqlandığını bildirib:

“Problem “Gənclik Mall”la bağlı deyil. Sadəcə “Azərışıq”dan ticarət mərkəzinə gələn elektik xətlərində nasazlıq olub. Buna görə də insanlar binadan təxliyə edilib, yarım saat ərzində elektrik enerjisi bərpa edilib”.

Gülxar

