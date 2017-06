2 metr boyu olan qız ayaqlarına görə işsiz qalıb - FOTOLAR

1,95 santimetr boya malik Keysi Kennedi dünyanın ən uzun modelidir. Kennedinin təkcə bir ayağının uzunluğu 1.29 metrdir.

Hündürboy olmağı sevdiyini deyən Kennedi model agentliklərinin onu ayaqlarının həddən artıq uzun olması səbəbindən işə götürmədiklərindən şikayətlənir.

Ayaqlarına görə iş tapmaqda çətinlik çəkməsinə baxmayaraq, Kennedi ayaqlarının uzunluğuna görə ABŞ sakinləri içərisində rekorda imza atıb.

Təəssüf ki, dünya rekordu ona aid deyil. Ayaqlarının uzunluğuna görə "Ginnesin rekordlar kitabın"da yerini qoruyub saxlayan Svetlana Pankratovadan sadəcə 2 santimetr geridə qalan Kennedi gələcəkdə bu fərqi aradan qaldıracağına inanır.

Tələbəlik illərində boyunun uzun olması ona idman sahəsində bir çox uğurlar qazandırıb. O, bir neçə voleybol və basketbol komandalarında oynayıb.

Kennedi deyir ki, məktəb vaxtlarında onun boyu bir bu qədər hündür olmayıb. Qısa müddətdə boyunda sürətli artım müşahidə olunan Kennedi hər kəsdən fərqlənsə də, xoşbəxt olduğunu deyib.

Könül Cəfərli

