İran Qədr gecəsi fəlakətdən qurtuldu

İranın qərbində Urmiya vilayətində Xüsusi Xidmət orqanlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 40 nəfər terrorçu saxlanılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Parlamentinin Urmiya vilayətindən olan deputatı Nadir Qazipur deyib.

Verilən məlumata görə, əməliyyatlar Urmiya vilayətinin İranşəhər, Sərdər və Mahabad şəhərlərində keçirilib.

Saxlanılanların İŞİD terror qruplaşmasına mənsub olduqları bildirilir. Onların Ramazan ayında Qədr gecəsində təşkil olunacaq mərasimlərdə terror aktları planlaşdırdığı məlum olub.

