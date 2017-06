Əfqanıstanın cənubundakı Helmand vilayətində dəhşətli partlayış olub.

Publika.az xəbər verir ki, Helmand qubernatorluğunun nümayəndəsi Ömər Zuvak verdiyi açıqlamada Helmanda tabe olan Popalozayi bölgəsində yol kənarına yerləşdirilən bombanın polis maşınının ərazidən keçdiyi anda işə salındığını bildirib.

Partlayış nəticəsində 4 polis əməkaşının öldüyü, 2 əməkdaşın yaralandığı xəbəri yayılıb.

Məsuliyyəti öz üzərinə götürən “Taliban” terror qruplaşması isə hadisədə 6 polisin öldüyünü deyib.

Zümrüd

