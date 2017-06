ABŞ bu dəfə İran PUA-sını vurdu

Dünən ABŞ rəhbərliyindəki koalisiya qüvvəllərini Suriya ordusuna məxsus qırıcı təyyarəni vurduqdan sonra bu gün növbəti insident baş verib.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ silahlıları İrana məxsus Pilotsuz Uçan Aparatı (PUA) vurub.

Məsələ ilə bağlı hələlik İran tərəfindən açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, dünən Suriya qırıcısının vurulmasından sonra Rusiya Müdafiə Nazirliyi Amerika ilə qarşılıqlı əlaqələri dayandırıb.

