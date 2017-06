Bakı. 20 iyun. REPORT.AZ/ ABŞ Maliyyə Nazirliyi Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar Rusiyanın fiziki və hüquqi şəxslərinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyanın siyahısını genişləndirib.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin saytında dərc olunmuş bəyanatda bildirilib.

Bəyanatda qeyd olunub ki, Rusiyanın daha 38 fiziki və hüquqi şəxsinə qarşı sanksiya tətbiq edilib. Siyahiya Rusiyanın iqtisadi inkişaf nazirinin müavini Sergey Nazarov da daxil edilib.



