Türkiyə Qətərə əlavə yardım göndərəcək

Türkiyə Qətərə 15 min ton həcmində əlavə ərzaq yardımı göndərəcək.

Milli.Az bildirir ki, bu barədə Trend-ə Türkiyə İqtisadiyyat Nazirliyindən bildiriblər.

Nazirlikdən deyiblər ki, Qətərə əlavə yüklərin iki gəmi ilə göndəriləcəyi gözlənilir.

Qeyd olunub ki, Türkiyə indiyədək Qətərə ərzaq yüklənmiş 90 təyyarə göndərib.

Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn və BƏƏ, həmçinin Misir Qətəri terror təşkilatlarına və onların bu ərəb ölkələrində daxili vəziyyəti gərginləşdirmək üzrə fəaliyyətlərinə dəstək verməkdə ittiham edərək rəsmi Doha ilə diplomatik əlaqələri kəsdiklərini bəyan ediblər.

Daha sonra digər ölkələr Qətərlə münasibətləri dayandırdığını və ya azaltdığını bildirib.

Milli.Az

