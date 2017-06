"Kaş, Ronaldu argentinalı olaydı" - Maradona

Argentina futbolunun canlı əfsanəsi Dieqo Armando Maradona "Real"ın hücumçusu Kriştianu Ronaldu haqda danışıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ölkəsinin mətbuatına açıqlama verən veteran futbolçu 32 yaşlı hücumçunu vəhşi qurda bənzədib:

"Ronaldu son zamanlar əla formadadı, tam başqa bir səviyyədə futbol oynayır. O, vəhşi qurd kimidir! Kaş, Ronaldu argentinalı olaydı".

D. Maradona portuqaliyalı futbolçunu "Barselona"nın ulduzu Messi ilə müqayisə edib:

"Ronaldunu Argentina milli komandasında görmək istərdim. Amma ikisi arasında seçim qarşında qalsaydım, Messiyə üstünlük verərdim. O, futbol oynamaqdan zövq alır və rəqiblərini asanlıqla keçir".

Milli.Az

