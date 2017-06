Dövlət Reklam Agentliyinin yaradılması ilə bağlı daha öncə məlumat vermişdik.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, artıq yeni qurum rəhbəri də müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Aydın İbadov Dövlət Reklam Agentliyinin direktoru təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.