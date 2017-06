Türkiyənin ATV kanalında yayımlanan “Müge Anlıyla Tatlı Sert” proqramında yaşanmış hadisə geniş müzakirə mövzusu olub.

Publika.az xəbər verir ki, Çorlu vilayətində itkin düşən Həbibə Sancakın valideynləri qızlarını tapmaq üçün televiziyaya çıxıblar. Qızı gördüyünü deyən bir adamın efirə qoşulmasıyla qorxunc gerçək ortaya çıxıb. 18 yaşı olmadan qaçaraq evlənən Həbibə daha sonra qayınatası tərəfindən boşadılıb. Daha sonra qayınata qızı zorla 7 min lirə qarşılığında başqa birinə satıb.

