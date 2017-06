Ramazanın 26-cı günü: dua, imsak və iftar vaxtı

Sabah Ramazan ayının 26-cı günüdür.

Publika.az Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə istinadən xəbər verir ki, Bakıda imsak saat 03:08-də, iftar isə saat 20:31-dədir.

Ramazan ayının 26-cı gününün duası:

"Allahummə inni əs-əlukə fihi ma yurzik. Və əuzu bikə mimma yu-zik. Və əs-əlukət-tovfiqə fihi li-ən utiəkə və la ə-siyək. Ya cəvadəs-sailin".

Tərcüməsi:

"İlahi, bu gün səni razı salan əməlləri səndən istəyirəm. Səni qəzəbləndirən əməllərdən sənə sığınıram. Sənə tabe olmaq və sənə qarşı üsyan etməmək üçün yardım istəyirəm. Ey xahiş edənlərə bəxşiş verən Allah!"

Allah orucunuzu qəbul etsin!

