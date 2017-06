"Mazda Motor Rus" şirkəti Rusiyada 4,5 mindən çox avtomobili geri çağırıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, qərar təhlükəsizlik yastıqlarında qeydə alınan qüsurlarla əlaqədardır.

Şirkətin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, geri çağırılma 2005-2010-cu illərdə Rusiyada satılmış "Mazda 5" modellərinə şamil olunur.

Qeyd edək ki, bu avtomobillərdə təmir işləri avtomobil sahibləri üçün ödənişsiz həyata keçiriləcə

Milli.Az

