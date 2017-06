Adi bir iynə sizi insultdan xilas edə bilər

Bu adi bir Çin təbabəti vasitələrindən biridir. İnsult baş verdiyi zaman beyin kapilyarları partlamağa başlayır. İnsult baş verən zaman sakitliyi qoruyub saxlamaqla xəstəliyin əlamətlərini azaltmaq mümkündür. Bunun üçün isə xəstənin yerinin dəyşməyərək Çin təbabəti vasitəsilə xəstəni xilas etmək mümkündür. Prosesi həyata keçirmək üçün çalışıb xəstəni oturaq vəziyyətə gətirməli və elə oturtmaq lazımdır ki, yığılmasın. Sonra isə qan buraxmaq lazımdır.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, yaxşı olardı ki, qanburaxma əməliyyatı tibbi steril iynə vasitəsilə həyata keçirilsin. Qədim zamanlarda isə qanburaxma adi tikiş iynəsi vsitəsilə həyata keçirilib. Xəstəni insult vuran zaman əl altında tibbi iynə olmadıqda, adi iynədən də istifadə etməklə vəziyyətdən çıxmaq mümkündür. Bunun üçün isə aşağıdakı qaydalara əməl etmək lazmdır.

1. İynəni odda yandırmaqla sterlizasiya etmək bütün əl barmaqlarının ucuna batırmaq lazımdır.

2. İynələri batırmaq üçün konkret yer qeyd edilmir, amma dırnaqların orta hissəsinə və dırnaq uclarından 1 mm içəri doğru olan nahiyyə iynə vasitəsilə deşilir.

3. İynəni elə batırmaq lazımdır ki, az miqdarda da olsun qan çıxsın.

4. Qan çıxan zaman barmaqların ucunu massaj edərək damcılayan qanın ardının axmasına çalışmaq lazımdır.

5. Barmaqların onundan da qan axdığı zaman xəstə yavaş-yavaş ayılmağa başlayacaq.

6. Əgər xəstənin ağzı sıxışıb aılmırsa o zaman xəstənin qulaqlarını qızarana qədər massaj edin.

7. Sonra qızarmış qulaq məməsini də iynə ilə deşin və qan axmasını gözləyin. Bu prosedurları ardı-ardına davam etdirildikdə xəstə özünə gəlir.

Yuxarıda yazılanları qısa müddət ərzində etdikdən sonra xəstəni təcili olaraq xəstəxanaya çatdırmaq lazımdır. Xəstəni xəstəxanaya isə mütləq təcili yardım maşınında aparmaq lazımdır. Təcili yardım maşını xəstənin başını tərpətmədən xəstəxanaya çatdırır. Bu zaman isə insult səbəbli kapilyarlarda baş verən zədələnmələrin miqdarı minimal olur. Zədələnmələrin minimala enməsinin səbəbi isə xəstəlik baş verən kimi qanburaxmanı həyat keçirilməsidir. Barmaqların hamısının ucundan qanın axması damarlardakı gərginliyin aradan qalxmasına, səbəb olur. Həkimlərin də qısa bir zamanda xəstəyə müdaxilə etmələri insult vuran xəstələrdə iflic əlamətlərinin əmələ gəlmə riskini azaldır.

Yüksək təzyiq xəstələrində insult baş verən zaman nə etməli?

İnsultun baş verməsi əksər hallarda təzyiqin yüksəlməsindən baş verir. Bu zaman özünüz həkim gələnə qədər özünüzə yardım edə bilərsiniz. Yardım məqsədilə isə barmaqlarınızın üçüna iti və ya kəskin əşya ilə sıxın. Məsələn bıçaq və ya iynəni barmaqlarınızı uc hissəsinə sıxaraq ən azı bir dəqiqə saxlamaq lazımdır. Bu proseduru ayaq barmaqlarınızın ucu ilə də edə bilərsiniz. Siz bunu təzyiqiniz yüksələn zaman həkim gələnə kimi etməli, sonra isə həkimin dediklərinizə əməl eləməlisiniz.

