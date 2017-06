ITV2 telekanalındakı "Love Island" realiti-şousunun ulduzu Kara De La Hoyde İspaniyanın İbisa kurortunda istirahət edir.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, hamilə model çimərlikdə olarkən reportyorların kameralarından yayına bilməyib.

Karanın dediyinə görə, kurortda qeyri-rəsmi nikahda olduğu əri Natan Messi ilə birlikdədir.

