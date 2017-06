Sabirabad rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında, rayonun Nizamikənd kəndi ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, “Şaqman” markalı yük maşınının “Vaz-2106” markalı, 52-BB-692 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə toqquşması nəticəsində 2 nəfər ölüb. Hadisə yerinə xilasedicilər və təcili yardım maşını cəlb olunub.

Qəza zamanı “Vaz-2106 markalı avtomobildə ölənlər Saatlı rayonunun Mircəlal kəndinin sakinləridir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

