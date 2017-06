Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Mərkəzi qatar stansiyasında partlayış baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hazırda qatar səfərləri dayandırıb. Stansiya tamamilə boşaldılıb.

Belçika polisi partlayışı törədən şəxsin ələ keçirildiyinə dair məlumat yayıb.

Hadisənin detalları məlum olduqca xəbərləri sizə çatdıracağıq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.