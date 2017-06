Tanınmış şairənin bağı yandı - Bağbanın səhvi üzündən...

“Bu yaxınlarda bağbanın səhvi ucbatından dərman yanlış vuruldu və bağın yarısı yandı. 10 ağac kül oldu, qazon otlar şaman kimi saraldı. Qızılgüllərim, yasəmənlərim məhv oldu. Mən də uşaq kimi oturub ağladım…”

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış şairə və aparıcı Nazilə Səfərli instaqram səhifəsindən yazıb. Xanım şairə onu da qeyd edib ki, paxıllıq edən insanlar sevinməsin deyə bağının yanan hissələrinin fotolarını paylaşmayıb:

“Heç vaxt evimlə öyünməmişəm. Amma bağımla öyünərəm. Bağ-bağça ağır əmək sayəsində əmələ gəlir. 1 aya bütün qüvvələri səfərbər edib bağı diriltdik. Bu bağı halal pulumla almışam. Heç bir zəhmət bəhrəsiz qalmır. Allah da ürəyimə görə verir. Təmiz niyyətli insanlar ailəsi ilə qonağım ola bilər.”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.