ABŞ-dan yeni Qətər açıqlaması: "Təəccüblənirik"

ABŞ Xarici işlər nazirliyinin təmsilçisi Hizer Noyert körfəz ölkələrinin Qətər haqqındakı narahatlıqlarını detallı şəkildə dilə gətirə bilmədiklərini bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Noyert gündəlik mətbuat konfransında Qətərə qarşı tətbiq olunan embarqodan danışıb:

"İki həftədən çoxdur ki, Qətərə qarşı embarqo tətbiq olunur. Körfəz ölkələrinin hələ də Qətərlə bağlı narahatlıqlarını detallı formada dilə gətirməmələri bizi təəccübləndirir.

Bu müddət artdıqca Səuddiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-nin etdiklərinə dair şübhələrimiz də artır. Bu mərhələdə sadə bir sualla qarşı-qarşıyayıq: atılan addımlar doğrudan da Qətərin terrorizmi dəstəklədiyinin nəticəsiydimi, yoxsa bu, birbaşa körfəz ölkələri arasındakı başqa problemlərlə əlaqədardır?"

