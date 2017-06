Tovuz. 21 iyun. REPORT.AZ / Tovuz rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Əyyublu kəndində baş verib.

Kənd sakini, 1960-cı il təvəllüdlü Ceyran Həsənova "Opel" markalı avtomobil tərəfindən vurulub. Yaralı xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



