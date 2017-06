Cənubi Avstraliyada evində ilan saxlayan adam boğulmaq üzrə olan ilanın həyatını xilas edib.

Publika.az xəbər verir ki, evin arxa bağçasına buraxılan ilan ətrafda olan küt maşalardan birini udub.

Sahibi ilanın boğulmaq üzrə olduğunu görüb dərhal boğazını sıxaraq udduğu küt aləti çıxartmağa çalışıb.

Hadisə zamanı ev sahibinin dostu baş verənləri lentə alıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.