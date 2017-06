Brüsseldə partlayış: terrorçu zərərsizləşdirildi

Brüsselin mərkəzi vağzalında hərbçilər partlayış törədən şəxsi zərərsizləşdiriblər. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, məlumat Belçika prokurorluğu tərəfindən təsdiqlənib.

Partlayıcı qurğunun naməlum şəxsin üzərində olduğu bildirilir. Yerli KİV-lər partlayış törədən şəxsin terrorçu-kamikadze olduğunu iddia edirlər. Partlayışın kassalardan birinin qarşısında baş verdiyi bildirilir. İnsident nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Vağzalda patrul çəkən hərbçilər operativ reaksiya verərək, həmin şəxsi zərərsizləşdiriblər.

Xatırladaq ki, 2016-cə ilin martında Brüssel aeroportu iki, metrosunda isə bir partlayış törədilib. Nəticədə 32 nəfər ölüb, 300-dən çox insan yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.