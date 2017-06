"Qarabağ" Avstriyadakı təlim-məşq toplanışını davam etdirir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi toplanış çərçivəsində ilk yoxlama görüşünü keçirib. Qurban Qurbanovun yetirmələri Rusiyanın "Axmat" klubu ilə üz-üzə gəlib.

Matç "Axmat"ın qələbəsiylə yekunlaşıb. Çeçenistan təmsilçisi minimal hesabla qalib gəlib. Ravanellinin vurduğu qol oyunda yeganə olub.

20 iyun

“Qarabağ” – “Axmat” - 0:1

Qol: Ravanelli, 88

