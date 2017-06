Dolu Goranboyun kəndlərinə ciddi ziyan vurub

Goranboy. 21 iyun. REPORT.AZ/ Goranboy rayonuna dolu yağıb.

"Report"un Qərb bürosuna məlumatına görə, rayonun Safıkürd, Tatarlı kəndlərinə iri buz parçaları yağıb.

Yerli sakinlərin sözlərinə görə, yağıntı əvvəl dolu, ardından leysan yağışa çevrilib. Təbiət hadisəsi zamanı əsasən meyvə ağacları ziyan çəkib.

Leysan yağış küləklə müşahidə olunduğundan kəndlərə elektrik enerjisinin verilişində də fasilələr yaranıb. Sakinlər güclü yağışdan sonra ərazidən axan Qaraçayda sululuğun artmasını müşahidə ediblər.

Qeyd edək ki, bölgədə yağıntılı hava şəraiti davam edir.







