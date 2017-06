Sumqayıtda yanğın hadisəsi qeydə alınıb. APA-nın FHN saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, vətəndaşa məxsus "Mercedes" markalı minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb. Yol kənarındakı elektrik dirəyi yanğından mühafizə olunub. Yanğın saat 00:18-də yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

