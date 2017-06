Sabirabaddaq ağır yol qəzası: 2 ölü

Bakı. Trend:

Sabirabad rayonu, Nizami kəndi ərazisində "VAZ" markalı minik avtomobilinin "Mercedes" markalı yük avtomobiliylə toqquşub.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə Sabirabad rayonu, Nizami kəndi ərazisində "VAZ" markalı minik avtomobilinin "Mercedes" markalı yük avtomobiliylə toqquşması nəticəsində yol-nəqliyyat qəzasının baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürən-xilasediciləri hadisə yerinə cəlb olunaraq minik avtomobilində sıxılmış vəziyyətdə qalan 1958-ci il təvəllüdlü Aslanov Həsənxan Hüseynxan oğlunun və 1989-cu il təvəllüdlü Aslanov Dəyanət Həsənxan oğlunun cəsədlərini çıxarıb və aidiyyətı üzrə təhvil veriblər.

Əməliyyat saat 22:25-də başa çatıb.

