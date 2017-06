Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Binəqədi rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, Binəqədi qəsəbəsində 1986-cı il təvəllüdlü Əkbərova Qumru Rauf qızını avtomobil vurub. Nəticədə o, xəsarət alıb.

Q. Əkbərova xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisəni törətmiş sürücü saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.



