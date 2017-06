Bakı. Trend:

Belçikada Brüssel mərkəzi vağzalı yaxınlığında hərbçi partlayış törədən şəxsi öldürüb.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Belçikanın Avenir və Libre Belgique nəşrləri xəbərə verir.

Məlumata görə, güllələnən şəxsin kamikadze olduğu ehtimal edilir.

Qeyd olunur ki, mərkəzi vağzalın kassaları qarşısında partlayış səsi eşidilib, naməlum şəxs hərbi patrula atəş açıb.

