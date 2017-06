Brüsseldə zərərsizləşdirilən kamikadze öldü

Brüsselin mərkəzi vağzalında zərərsizləşdirilən “canlı bomba” aldığı güllə yarasından ölüb. APA-nın “Gazeta.ru”ya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Belçika federal prokurorluqdan bildirilib.

Zərərsizləşdirilən şəxsin kimliyi barədə məlumat verilmir. Onun bombanı işə salmazdan əvvəl radikal dini şüarlar səsləndirdiyi bildirilir.

Prokurorluq insidenti terror aktı adlandırıb.

Qeyd edək ki, Brüsselin mərkəzi vağzalında hərbçilər partlayış törədən şəxsi zərərsizləşdiriblər. Partlayışın kassalardan birinin qarşısında baş verib. İnsident nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Vağzalda patrul çəkən hərbçilər operativ reaksiya verərək, həmin şəxsi zərərsizləşdiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.