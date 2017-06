Bakı. Trend:

Qusar rayonunda yanğın qeydə alınıb.

Trend Fövqəladə Hallar Nazirliyinə (FHN) istinadən xəbər verir ki, Qusar rayonunda vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 240 m2 olan ikimərtəbəli 6 otaqlı evin ikinci mərtəbəsinin və dam örtüyünun yanar konstruksiyaları 120 m2 sahədə yanıb.

Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın saat 01:50-də yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

