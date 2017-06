Fotoqraf Tanya Hollander internetdə, sosial şəbəkələrdə dostluğun nə olduğunu araşdırmaq istəyib.

Milli.Az bildirir ki, o, Facebook-dakı bütün dostlarının fotolarını çəkmək üçün səyahətə çıxmışdı. O, 12 ölkəni dolaşaraq 400 ailəyə baş çəkib.

