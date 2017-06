Vəzifəli şəxslər pambıq və tütün istehsalçılarına subsidiyanın təyinatı üzrə verilməməsinə görə məsuliyyət daşıyacaqlar

Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Nazirlər Kabineti “Pambıq və tütün istehsalçılarına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyanın verilməsi Qaydası”na dəyişiklik edib.

"Report"un məlumatına görə, bununla bağlı qərarı baş nazir Artur Rasizadə imzalayıb.

“Pambıq və tütün istehsalçılarına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyanın verilməsi Qaydası”na edilmiş dəyişikliyə görə, istehsalçılara dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına subsidiyanın təyinatı üzrə verilməməsinə görə vəzifəli şəxslər qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyacaqlar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.