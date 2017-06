Bakı. Trend:

Mərkəzi Afrika Respublikasında mübarizə aparan silahlı qruplaşmalar arasında toqquşmalar nəticəsində 50-ə yaxın adam ölüb.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Reyter agentliyi xəbər verir.



Bria şəhərinin meri Moris Belikussu deyib: "Deyə bilərəm ki, təxminən 50 nəfər həlak olub. 42 cəsəd xəstəxanaya köçürülüb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.