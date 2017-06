Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Anomal istilər Arizonada 40 təyyarə reysinin təxirə salınmasına səbəb olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "BBC" xəbər verir.

Meteoroloqların verdiyi xəbərə görə, havanın temperaturunun 49 dərəcəyədək yüksələcəyi gözlənilir. Bu, təyyarələrin bəzi növləri üçün əməliyyat normasından yüksəkdir.

Anomal istilərlə bağlı bir sıra aviaşirkətlər reysləri təxirə salmaq qərarına gəliblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.