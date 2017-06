Gözdən uzaq qalan tətil məkanları - FOTO

Dünyada yüzlərlə məşhur tətil məkanları mövcuddur. Möhtəşəm çimərliklər, super otellər, şəlalələr... Ancaq gözdən uzaq qalan bəzi yerlər var ki, nağıllardakı kimi tərifləməklə bitməz.

Milli.Az gözdən uzaq qalan, tətil üçün mükəmməl sayılacaq məkanları təqdim edir.

Blagaj - Bosniya və Herseqovina

Huacachina - Peru

Hillier gölü - Avstraliya

Hidden çimərliyi - Meksika

The Silfra Fissure - İslandiya

İsola Bella - İtalya

Popeye Village - Malta

Dongchuan Red Soil - Çin

Flores adaları - Portuqaliya

Cəhənnəm qapısı - Türkmənistan

The Lencois Maranhenses milli parkı - Braziliya

Setenil de las Bodegas - İspaniya

Saint Marcel d'Ardeche mağarası - Fransa

The Marble mağaraları - Çili

Las Lajas Sanctuary - Kolumbiya. (publika.az)

