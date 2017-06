Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Bakıda 50 yaşlı kişi döyülərək xəsarət alıb.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Bayıl qəsəbəsi, Aydın Məmmədov küçəsində 50 yaşlı Xəlilov Vüqar Əliheydər oğlu tanışları mübahisə edib. Mübahisə davayla nəticələnib.

Nəticədə V.Xəlilov xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla Səbail Rayon Polis İdaərisinin 8-ci Polis Bölməsinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib, araşdırma aparılır.



