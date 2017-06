Müğənni Mila Kunislə həyat yoldaşı Eşton Katçer Santa-Barbarada 10 milyon dollarlıq yay evi alıblar.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, okean sahilində yerləşən villanın 6 yataq, 6 hamam otağı, idman zalı və xüsusi çimərliyi var. Məşhur cütlüyün evi klassik Kaliforniya üslubunda tikilib.

Qeyd edək ki, Mila ilə Eştonun 2 yaşlı Uayett adlı qızı və 7 aylıq Dmitri adlı oğlu var.

Milli.Az

