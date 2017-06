Bakıda bıçaqlanma hadisəsi olub.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, hadisə Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 1979-cu il təvəllüdlü Məmmədov Elnur Tahir oğlu tanımadığı şəxslə mübahisə edib. Mübahisə zamanı həmin şəxs E.Məmmədova bıçaq zərbəsi endirib.

E.Məmmədov xəstəxanaya yerləşdirilib.

Fakt araşdırılır.

Milli.Az

