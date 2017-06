Filippinin cənubunda "İslam dövləti" terror qruplaşması ilə əlaqəli olan silahlı adamlar məktəbə hücum ediblər.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Reyter agentliyi xəbər verir.

Polisin məlumatına görə, yaraqlılar bəzi şagirdləri girov götürüb. Zərərçəkənlər barədə məlumat verilməyib.

Milli.Az

