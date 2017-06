Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, hadisə paytaxtın Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsində, üçüncü massiv ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 1987-ci il təvəllüdlü Abdulov Aqil Seyran oğlu qonşuluqda yaşayan şəxs tərəfindən iki bıçaq xəsarət alıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.

Fakt Səbail Rayon Polis İdarəsində araşdırılır.

Milli.Az

