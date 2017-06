Bakıda 82 yaşlı kişi itkin düşüb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, paytaxtın Xəzər rayon sakini, 1935-ci il təvəllüdlü Abbas Alı oğlu Mehdiyevin itkin düşməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxil olan məlumat əsasında axtarışlara başlanıb.

Milli.Az

