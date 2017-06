Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Pakistan Hərbi Hava Qüvvələri İrana məxsus Pilotsuz Uçan Aparatı (PUA) vurub.

“Report” "TRTHaber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Pakistan hökumətindəki mənbələr bildirib.

İnformasiyaya əsasən, İrana məxsus PUA Pakistanın Bəlucistan əyalətinin cənub-qərbində, hava sərhədinin pozduğu üçün vurulub.

Pakistanın Hərbi Hava Qüvvələri məsələ ilə bağlı açıqlama verməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.