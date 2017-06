Müğənni Murad Boz bir həftəlik Amerika tətilindən ölkəsinə qayıdıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, hava limanında görüntülənən ifaçı şəxsi həyatı ilə bağlı sualları cavablandırmayıb.

O, "Aslı ilə qərara gəlmişik ki, şəxsi həyatımızla bağlı danışmayaq" deyərək jurnalistlərdən uzaqlaşıb. Muradın əhvalının pis olması paparassilərin diqqətindən yayınmayıb.

Qeyd edək ki, Murad Boz aktrisa Aslı Enverlə sevgilidir.

Milli.Az

