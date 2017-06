İntim səhnələrin daha çox yer verildiyi "Fi" serialına çəkilən 23 yaşlı aktrisa Büşra Develi ötən gün İstanbulun Nişantaşı səmtində gəzintiyə çıxıb.

Milli.Az "Haberler"ə istinadla bildirir ki, qısa şort geyinən aktrisa bütün diqqətləri öz üzərinə çəkib.

Milli.Az fotoları təqdim edir:

Milli.Az

