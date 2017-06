“Birlikdə qərar vermişik, susuram”.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Murad Boz deyib. Hava limanı çıxışında dostu Soner Sarıkabadayı ilə görüşən ifaçı bu yaxınlarda ayrıldığı sevgilisi aktrisa Aslı Enver ilə münasibətləri haqqında heç bir açıqlama vermək istəmədiyini bildirib.

Kefsiz görünən müğənni jurnalistlərin israrlı sualları qarşısında sadəcə "Şəxsi həyatımızla bağlı danışmamağa qərar verdik" deməklə kifayətlənib.

Aytən

