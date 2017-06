"Heç kəs mənə ev bağışlamayıb".

Bu sözləri bir müddətir ki,xalq artisti Könül Xasıyeva prezident tərəfindən ona ev bağışlandığı iddaları haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

"Xeyir, mənə nə prezident, nə də başqası ev və yaxud başqa bir şey bağışlamayıb. Əgər cənab prezident mənə ev versə idi, bu xəbər efirdə elan olunardı".

Qeyd edək ki, Könül Xasıyeva bir müddətdir ki, xərçəng xəstəliyinə görə müalicə alır.

Dilarə Zamanova / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.